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ಟ್ರೈಲರ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್‌.. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?

ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ಟ್ರೈಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5ರಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 
 

Written ByBhimappa
Published: Jun 24, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:47 PM IST
ಟ್ರೈಲರ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್‌.. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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