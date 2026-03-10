English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ..! ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ

ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ..! ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ

Garima Tiwari case : ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.. ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ, ಹೊಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಹಣ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 10, 2026, 12:06 PM IST
    • ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
    • ಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ..
    • ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Actress vaishnavi gowda
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್
camera icon5
rashmika mandanna
ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ನವ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ..!
camera icon6
ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ನವ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ..!
ವಿಲನ್‌ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌.. ಕ್ರೌರ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಸ್‌..!
camera icon6
ವಿಲನ್‌ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌.. ಕ್ರೌರ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಸ್‌..!
ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ..! ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ

IPL Cricketer Amit : ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಗರಿಮಾ ತಿವಾರಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದ 35 ವರ್ಷದ ಮಾಡೆಲ್ ಗರಿಮಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿರಂತರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ, ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಬೀನಾ ಮಿಶ್ರಾ, ತಂದೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಸಹೋದರ ಅಮರ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಅತ್ತಿಗೆ ರಿತು ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಸ್ವಾತಿ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನ್ನ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..! ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ನಾನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾದೆವು. ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2021 ರಂದು ಕಾನ್ಪುರದ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ, ನನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಕಾರು ಮತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಎಂದು ಗರಿಮಾ ಹೇಳಿದರು.

ಅಮಿತ್ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಊಟ ಅಥವಾ ನೀರು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗರಿಮಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ, ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ, ತಾನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್

ಈ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಹತಾಶೆಗೊಂಡು ಗರಿಮಾ ತೀವ್ರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ, ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗರಿಮಾ ವಿವರಿಸಿದರು. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

crime newsModelGarima TiwariGarimaModel garima tiwari

Trending News