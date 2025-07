ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ 48 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ 26 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ, ಪ್ರೊತಿಮಾ ಗೌರಿ ಬೇಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗ್ನವಾಗಿ ಓಡಿದ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಟ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿಯವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಪೂಜಾ ಬೇಡಿಯವರ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೊತಿಮಾರ ಈ ಧೈರ್ಯದ ಕೃತ್ಯವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಆ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

'ಸಿನೆ ಬ್ಲಿತ್ಜ್' ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ನ ಯೋಜನೆ:

1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿನೆ ಬ್ಲಿತ್ಜ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ರಚಿಸಲು ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು. ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ನ ಸಂಪಾದಕ ರುಸ್ಸಿ ಕರಂಜಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ನ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರೊತಿಮಾರಂತಹ ಮುಕ್ತ ಚಿಂತನೆಯ ಮಹಿಳೆಯೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಕರಂಜಿಯಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರೀತಾ ಮೆಹತಾ, "ನಾನು ಪ್ರೊತಿಮಾರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು 'ಏಕೆ ಬೇಡ?' ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು," ಎಂದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I guess we forgot in 1974, Protima Bedi ran naked on Juhu Beach for Cine Blitz magazine. Even a few years back Milind Soman shared naked picture of himself running on the beach on his 55th birthday.But this is new India, here anyone’s sentiment can be hurt very easily. pic.twitter.com/SmnE0qmPRy

— Neelanjana Roy (@neelanjanaroy1) July 27, 2022