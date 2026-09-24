/ಅಂದು ಜಗದೀಶ್‌.. ಇಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜ!!‌ ಅತಿಯಾದ ಮಾತೇ ಮುಳುವಾಯ್ತಾ? ಕೊನೆಗೂ....

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಿರಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಗಳಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜ ಅವರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪದೇಪದೇ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಧನುಷ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜ ನಡೆಸಿದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಧನುಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜ ಟಾಸ್ಕ್ ವೇಳೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ನಿನ್ನ ಕಿತ್ತೋದ್ ಸೈಕಲ್’ ಎಂಬ ಮಾತು ಧನುಷ್ ಅವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿ ಎಂದು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಧನುಷ್, ‘ನಿನ್ನದು ಕಿತ್ತೋದ್ ಜೀವನ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಂಜ, ‘ನೀನು ಜೊಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವಾಗ್ವಾದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಧನುಷ್ ಅವರ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜ, ತಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿರುವುದು ಧನುಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಧನುಷ್, ‘ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ’ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜ ಕೂಡ ಖಡಕ್ ಆಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ‘ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದೂರವಿದ್ದು ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಜ ಅವರಿಗೆ ಧನುಷ್ ತಿಳಿಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಂಜ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಜ ಇಲ್ಲ. ಜಗಳ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಜಾ ಇದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜ ಅವರ ನೇರ ಹಾಗೂ ಕಟುವಾದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಮುಳುವಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಿರಿಕ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11 ರಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿಯೇ ಬಿಗ್ ಬಾಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜ ಕೂಡ ಹೀಗೇ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಹರಿಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ವೀಕ್ಷಕರು.