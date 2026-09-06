/ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಗೆದ್ದ ಈ ನಾಲ್ವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13ಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ನೀವು ಊಹಿಸದೇ ಇರುವಂಥಹ 4 ಹೆಸರುಗಳು!

BBK13 Modern Mahakavi Manju, Dhanush, Kiran Shastri, Likith: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್-13 ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ, ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡುವುದು ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಮನದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್-13 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರೋಮೋಗಳ ಮೂಲಕವೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್, ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಅನ್ನು ನಾಡಿನ ತುಂಬಾ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಕೇವಲ 60 ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಂತಹ ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜು, ಧನುಷ್, ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ್ ಅವರು ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಬಿಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜು ಅವರು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಧನುಷ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂಬುದು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಧನುಷ್ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಟದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾದಾಟ ಮಾಡಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗುತ್ತಾರಾ ಎಂದು 100 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಿಖಿತ್ ಅವರು ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಂತೆ ಆಟವಾಡಿ ಬಿಗ್ ಮನೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೋಲು, ಗೆಲುವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ಏನೇನು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತೂ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್, ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಈ ಹಿಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಪ್ರೋಮೋಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಶೋ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್, ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.