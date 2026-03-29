ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌.. ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು..?

Mohammed siraj and actress Mahira sharma: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.
ವಿರಾಟ್-ಅನುಷ್ಕಾದಿಂದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್-ಅಥಿಯಾ ವರೆಗೆ ಹಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಹಿರಾ ಶರ್ಮಾ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13 ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮಹಿರಾ ಶರ್ಮಾ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಕೆಫೆಯೊಂದರ ಹೊರಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ರಹಸ್ಯ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಹಿರಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಒಂದೇ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿರಾಜ್ ಕೆಫೆಯ ಹೊರಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮಹಿರಾ ಶರ್ಮಾ ಕೆಫೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತನ್ನ ಕಾರಿನ ಕಡೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶಯ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಹಿರಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2024ರ ನವೆಂಬರ್ರಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್, ಮಹಿರಾ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. 2025ರಲ್ಲಿ, ಮಹಿರಾ ಮತ್ತು ಸಿರಾಜ್ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ದೃಶ್ಯ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಇದೆ.
