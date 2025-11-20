English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
thanmathra movie scene: ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಹೊರಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 20, 2025, 03:28 PM IST
  • ಮಲಯಾಳಂನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮೀರಾ ವಾಸುದೇವನ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
  • ನಟಿ ವಿಪಿನ್ ಪುತಿಯಂಕಮ್ ಅವರನ್ನು 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು

Mohan lal and meera: ಮಲಯಾಳಂನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮೀರಾ ವಾಸುದೇವನ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ವಿಪಿನ್ ಪುತಿಯಂಕಮ್ ಅವರನ್ನು 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು.. ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಮೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರ ಜೀವನದ ಶಾಂತಿಯುತ ಹಂತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಮೀರಾ ವಾಸುದೇವನ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ಅವರ "ತನ್ಮಾತ್ರ" ದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಹ ಇದ್ದವು.

"ತನ್ಮಾತ್ರ" ಚಿತ್ರವು ಮೀರಾ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮೀರಾ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮೀರಾ ಅವರು ಸಹ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. 

"ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ಪ್ರೇಮಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಟರು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ನಾನು ಈ ದೃಶ್ಯ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಲೇಖಾ ಈ ದೃಶ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು..ʼ

ಅದೇ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮೀರಾ, ಆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಆ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಅವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುವುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.. ಅವರು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ." ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

