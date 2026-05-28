Drishyam 3 Box Office Collection : ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಮೇ 21 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
Drishyam 3 Box Office Collection Day 7: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ತಮ್ಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯಂ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನಟಿಸಿದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಮೇ 21 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.
ದೃಶ್ಯಂ 3 ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರವು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಚಿತ್ರವು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ದೃಶ್ಯಂ 3 ಚಿತ್ರದ ಪಥವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೃಶ್ಯಂ 3 ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ₹15.85 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೃಶ್ಯಂ 3 ತನ್ನ 7 ನೇ ದಿನದಂದು ₹6.65 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವು ₹75.30 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ.
'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರದ ದಿನದವಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ:
ಮೊದಲ ದಿನ: ₹15.85 ಕೋಟಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ: ₹11.05 ಕೋಟಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ: ₹13.70 ಕೋಟಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ: ₹13.85 ಕೋಟಿ
ಐದನೇ ದಿನ: ₹7.70 ಕೋಟಿ
ಆರನೇ ದಿನ: ₹6.50 ಕೋಟಿ
ಏರನೇ ದಿನ: ₹6.65 ಕೋಟಿ
ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್: ₹75.30 ಕೋಟಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ದೃಶ್ಯಂ 3 ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಭೂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ', ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರ 'ರಾಜ ಶಿವಾಜಿ' ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅವರ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನದಂದೇ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಲಾಲ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆ ಅವರ 'ಚಂದ್ ಮೇರಾ ದಿಲ್' ಚಿತ್ರವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಅದ್ಭುತ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಚಿತ್ರದ 3 ನೇ ಭಾಗವು ಮೇ 21 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನಾ, ಅನ್ಸಿಬಾ ಹಸನ್, ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್, ಆಶಾ ಶರತ್, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಥೋನಿ ಪೆರುಂಬವೂರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
(Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗಿಂತ ನಿಜವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. Zee kannada news ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)