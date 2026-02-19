Actors: ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆ!..ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

erala model exam controversy: ಇದೀಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾರೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್ನ ಗಂಭೀರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸೂಪರ್ಸ್ಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಿದೇಶಿ ಬರಹಗಾರರು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಮಲಯಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ 'ಲಾಲೆಟ್ಟನ್' ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟದ ಇಳಂತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನನದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯವರೆಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
1978 ರಲ್ಲಿ 'ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಹೂವುಗಳು' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಖಳನಾಯಕನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮುಂತಾದ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಚಿತ್ರ, ಮಣಿಚಿತ್ರತಝು, ತನ್ಮಾತ್ರ, ಒಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ನೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು, ಜೊತೆಗೆ 'ಜೈಲರ್ 2' ಮತ್ತು 'ವೃಷಭ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತವಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ 1978 ರಲ್ಲಿ 'ತಿಗನೆಟಂ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು 'ಮಂಜಿಲ್ ವಿರಿಂಜ ಪೂಕ್ಕಲ್' 1980 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಸರಿಪಡಿಸಿದರು.ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಬರಹಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಲಾಗುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಮಲಯಾಳಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ಲಾಲೆಟ್ಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಬರವಣಿಗೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾಕಲಿಕೆಯನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಇಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
