ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊರೆದ ನಟಿ.. ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೋಹಕ ಸುಂದರಿ!

Poonam Jhawer: 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಬಂದರು, ಅವರು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಮನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 'ಮೊಹ್ರಾ' ಎಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ, ಪೂನಂ ಝಾವರ್. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಮೊಹ್ರಾ'ದ 'ನಾ ಕಜ್ರೆ ಕಿ ಧಾರ್, ನಾ ಮೋತಿ ಕಾ ಹಾರ್' ಎಂಬ ಐಕಾನಿಕ್ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅವರ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಜ್ರಾರಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ್ದವು. ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಜೋಡಿಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪೂನಂ ಝಾವರ್ ಜನಮನ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ತಿಳಿಯಲು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ...
ಪೂನಂ ಜಾವರ್ ಮುಖ ಬದಲಾಗಿದೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂನಂ ಜಾವರ್ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪೂನಂ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂನಂ ಅವರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಮುಖವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
'ಮೊಹ್ರಾ' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದರು ಪೂನಂ
'ಮೊಹ್ರಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂನಂ ಜಾವರ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ 'ನಾ ಕಜ್ರೆ ಕಿ ಧಾರ್...' ಹಾಡು ಆ ಯುಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆಯಾಯಿತು, ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೂನಂ ಅವರ ಭಾರತೀಯ ನೋಟ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಅವರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಅವರನ್ನು ಆ ದಿನಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದೇನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ
'ಮೊಹ್ರಾ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಪೂನಂ ಜಾವರ್ 'ದೀವಾನಾ ಹೂ ಮೈ ತೇರಾ', 'ಆಂಚ್', 'ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್', 'ಓ ಮೈ ಗಾಡ್' ಮತ್ತು 'ಆರ್... ರಾಜ್ಕುಮಾರ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2013 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಆರ್... ರಾಜ್ಕುಮಾರ್' ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ, ನಂತರ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಪೂನಂ ಜಾವರ್ ಕೇವಲ 'ನಾ ಕಜ್ರೆ ಕಿ ಧಾರ್' ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಇತರ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ 'ಹಾಯೇ ಶರ್ಮೌನ್' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಶೈಲಿ ಅವರ 'ಮೊಹ್ರಾ' ಇಮೇಜ್ಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಪೂನಂ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅದೇ ಪೂನಂ ಜಾವರ್ ಎಂದು ನಂಬಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿತು.
ಪೂನಂಳ ಲುಕ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ
ಇಂದು ಪೂನಂ ಜಾವರ್ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅವರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅವರ ಕೂದಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನೋಟವೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಪೂನಂ ಈಗ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪೂನಂ ಜಾವರ್ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 'ಮೊಹ್ರಾ' ಚಿತ್ರದ ಆ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಾಜಾವಾಗಿದೆ.