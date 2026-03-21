  • ಮದುವೆಯಾದ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಭಯಗೊಂಡು, ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ ಅಂಗಾಲಾಚಿದ ಮೊನಾಲಿಸಾ..! ನಿಂಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತಾ ಎಂದ ಜನ 

ಮದುವೆಯಾದ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಭಯಗೊಂಡು, ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ ಅಂಗಾಲಾಚಿದ ಮೊನಾಲಿಸಾ..! ನಿಂಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತಾ ಎಂದ ಜನ 

Monalisa Bhosle : ಕುಂಭಮೇಳ ವೈರಲ್‌ ಹುಡುಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸಲೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧದ ಮಧ್ಯ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವಿವಾಹವಾದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಭಯಭೀತರಾಗಿ ವೀಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 21, 2026, 05:29 PM IST
    • ಕುಂಭಮೇಳ ವೈರಲ್‌ ಹುಡುಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸಲೆ.
    • ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸಲೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದರು.
    • ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು 'ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

EPFO ʼಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳʼ: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ
camera icon6
EPS Pension hike
EPFO ʼಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳʼ: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ
camera icon6
White Hair Remedy
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ
EPFO ಪಿಎಫ್‌ ವರ್ಗಾವಣೆ.. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
EPFO
EPFO ಪಿಎಫ್‌ ವರ್ಗಾವಣೆ.. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
IPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ವಾರ ಬಾಕಿ.. ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌, ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಗರಂ!
camera icon7
IPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ವಾರ ಬಾಕಿ.. ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌, ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಗರಂ!
ಮದುವೆಯಾದ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಭಯಗೊಂಡು, ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ ಅಂಗಾಲಾಚಿದ ಮೊನಾಲಿಸಾ..! ನಿಂಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತಾ ಎಂದ ಜನ 

Monalisa Bhosle Farman Khan : 2025 ರ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸಲೆ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಚೆಲುವೆ ದಿಢೀರ್‌ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.. 

ಹೌದು.. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಖಾರ್ಗೋನ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮೊನಾಲಿಸಾ, ಮಾರ್ಚ್ 11, 2026 ರಂದು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಬಳಿಯ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಫರ್ಮಾನ್ ಒಬ್ಬ ನಟ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹವನ್ನು 'ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ.. ಮದ್ಯದ ಚಟದಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ!

ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಮೊನಾಲಿಸಾ, ನಾನು ಫರ್ಮಾನ್ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬೇರೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಬ್ಬರೂ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಮೊನಾಲಿಸಾ ತನ್ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭಯಭೀತ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, "ನಮಗೆ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಪತ್ರವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.. ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

