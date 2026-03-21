ಮದುವೆಯಾದ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಭಯಗೊಂಡು, ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ ಅಂಗಾಲಾಚಿದ ಮೊನಾಲಿಸಾ..! ನಿಂಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತಾ ಎಂದ ಜನ 

Monalisa Bhosle Farman Khan : 2025 ರ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸಲೆ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಚೆಲುವೆ ದಿಢೀರ್ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು..
ಹೌದು.. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಖಾರ್ಗೋನ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮೊನಾಲಿಸಾ, ಮಾರ್ಚ್ 11, 2026 ರಂದು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಬಳಿಯ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಫರ್ಮಾನ್ ಒಬ್ಬ ನಟ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹವನ್ನು 'ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಮೊನಾಲಿಸಾ, ನಾನು ಫರ್ಮಾನ್ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬೇರೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಬ್ಬರೂ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಮೊನಾಲಿಸಾ ತನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭಯಭೀತ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, "ನಮಗೆ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಪತ್ರವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.. ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.