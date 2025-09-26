9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್.. ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ!

Shraddha Kapoor: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಾಯಕನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ತಾರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ಗಳು, ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಸ್ಟಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಾಯಕಿಯರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಾಯಕಿಯರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 9.36 ಕೋಟಿ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯವರ ಫಾಲೋವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 93.9 ಮಿಲಿಯನ್. ಅಂದರೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ 9 ಕೋಟಿ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 27 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರ, ಮೋದಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ 92 ಮಿಲಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ಜನರು. ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 86 ಕೋಟಿ 50 ಕೋಟಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 8 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 8 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಟಾಪ್ 10 ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ನಟಿಯರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಾಯಕ ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.