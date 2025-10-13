English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ನಟಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾವಾದ್ರೂ ಈಕೆಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್‌ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

Tripti Dimri: ಈ ನಟಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾಗಿ ಹುಟುಕಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಯಾರು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 13, 2025, 02:08 PM IST
  • ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು.
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನಟಿಸಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು.

Tripti Dimri: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಕೆಲವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಕೆಲವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕಿ ಅವರು. ಆ ಮಹಿಳೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟರು, ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಈ ನಟಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅವರನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರು. ಆ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನಿಮಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ. ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿಯ ರಿಮೇಕ್ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದರು. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನಟಿಸಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವೇ ಆದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಈ ನಟಿ ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಈ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ, ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿಗೆ ಆಫರ್‌ಗಳು  ಹರಿದು ಬಂದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅವರು ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಜ್ ಮತ್ತು ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ 3 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಜ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ನಟಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಹಾಟ್ ಬಾಂಬ್ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

