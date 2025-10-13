Tripti Dimri: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಕೆಲವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಕೆಲವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕಿ ಅವರು. ಆ ಮಹಿಳೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟರು, ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಈ ನಟಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರು. ಆ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಡ್ರಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರ್ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ , ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಬೇಕಿದ್ದವಳು ಕೊನೆಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನಿಮಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ. ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿಯ ರಿಮೇಕ್ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದರು. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನಟಿಸಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನಸಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಮಗಳ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿದ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವೇ ಆದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಈ ನಟಿ ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಈ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ, ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅವರು ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಜ್ ಮತ್ತು ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ 3 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಜ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ನಟಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಹಾಟ್ ಬಾಂಬ್ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ! ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್?