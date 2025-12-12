Actress Rukmini Vasanth: ಈ ವರ್ಷ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೆಲವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಕೆಲವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇತರ ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಸಹ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕಿ ಈ ಸುಂದರ ನಟಿ. ಇವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದರು.
ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಈ ನಟಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಆ ಸುಂದರ ನಟಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರು. ಆ ಸುಂದರ ನಟಿ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ನಟಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರೇ ಕನ್ನಡತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್..
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ.. ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸಿದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದ ಈ ನಟಿ, ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇಮೇಜ್ ನೀಡಿತು ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಜಕ್ತಿಯಲ್ಲ..
ಬಳಿಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಫರ್ಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ನಾಯಕಿಯಾದರು. IMDB ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಟಿಯನ್ನು Google ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ.
