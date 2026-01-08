ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Most viewed india film teaser: ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ..ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಸ್ ಖದರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಜನರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಟೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ..
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲ್ಪಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ಗಳೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಲಾರ್ ಇದೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 83 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿದೆ.. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಇದೆ ಸುಮಾರು 68.8 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದಿಪುರುಷ ಸಿನಿಮಾವಿದೆ ಸುಮಾರು 68.9 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದೆ.ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು (ಒಟ್ಟು) ಮೀರಿದೆ. ಜನ ನಾಯಗನ್ (ತಮಿಳು)ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 83.7 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು, ಇದು ತಮಿಳು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಇಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ..ಸದ್ಯ ರಾಕಿಬಾಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ಕಂಡು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ಖದರ್ ಮಾಸ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
