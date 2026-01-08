English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Most viewed india film teaser: 2026ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ..ಸಖರ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳೆ ಈ ವರ್ಷ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಆರ್ಭಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್‌ ಆದ ಟೀಸರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 8, 2026, 04:40 PM IST
  • ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು
  • ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌

ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Most viewed india film teaser: ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದೆ..ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಮಾಸ್‌ ಖದರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಜನರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಟೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ವಿಲನ್‌ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್‌ ಗೊತ್ತಾ.? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಿ ನಟನ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲ್ಪಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ಗಳೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಲಾರ್‌ ಇದೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 83 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿದೆ.. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಇದೆ ಸುಮಾರು 68.8 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದಿಪುರುಷ ಸಿನಿಮಾವಿದೆ ಸುಮಾರು 68.9 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದೆ.ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು (ಒಟ್ಟು) ಮೀರಿದೆ. ಜನ ನಾಯಗನ್ (ತಮಿಳು)ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 83.7 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು, ಇದು ತಮಿಳು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. 

ಸದ್ಯ ಇಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟೀಸರ್‌  ಕೂಡ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ..ಸದ್ಯ ರಾಕಿಬಾಯ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ಕಂಡು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ಯಶ್‌ ಖದರ್‌ ಮಾಸ್‌ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

 ದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್!‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ಯಶ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಲ್ಸ್

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

