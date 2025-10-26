Mother India Movie Facts: ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವು 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1957ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನರ್ಗಿಸ್, ಸುನಿಲ್ ದತ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಹಯ್ಯಾಲಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಾಧನೆ ತಂದಿತು.
ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಲಿದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಖರ್ಚುಮಾಡಿತು. ಅಂದರೆ, ಬಹಳ ಸಮೀಪದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಬಹುಮಾನವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋದಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದರೂ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 8 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತು. ಅಂದರೆ, ಅದರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ 13 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡು, ಚಿತ್ರ ಬೃಹತ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಲತಃ 1940 ರ ಔರತ್ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕನ್ಹಯ್ಯಾಲಾಲ್ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ದತ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಿರ್ಜುವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಹುಡುಗನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದನು.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಟಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ನರ್ಗಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಅನಿತಾ ಗುಹಾ ನಟನೆಯ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆ ಪಾತ್ರ ಕುಂಕುಮ್ಗೆ ಹೋಯಿತು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಎತ್ತರದ ಬಜೆಟ್, ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಸಮಯದ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.