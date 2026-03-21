Most brutal climax in cinema: ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಕೇವಲ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 110 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಾಯಕಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಅದು 2016 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಮಂಜುಳೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ 'ಸೈರಾಟ್'. ಪಾರ್ಶ್ಯ (ಆಕಾಶ್ ತೋಸರ್) ಮರಾಠಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದವನು. ಆರ್ಚಿ (ರಿಂಗು ರಾಜ್ಗುರು) ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಆರ್ಚಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗಲಭೆಯಾಗಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು 'ಸೈರಾಟ್' ಚಿತ್ರದ ಉಳಿದ ಕಥೆ.
"ಸೈರಾತ್" ಎಂದರೆ ಕಾಡು ಅಥವಾ ಅಶಿಸ್ತಿನ ಎಂದರ್ಥ. ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಸಮಾಜವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗರಾಜ್ ಮಂಜುಳೆ ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಕಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧ... ಇದು 'ಕನಸಿನ ಲೋಕ'. ನಿಧಾನಗತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗೀತ, ಚೇಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಶ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಚೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಸಿನಿಮೀಯ ಅಂಶವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'ವಾಸ್ತವ'ವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದ ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಗರಾಜ್ ಮಂಜುಳೆ ಅವರ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣವು ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಚಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಯಕಿಯರಂತೆ ಅಂಜುಬುರುಕ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವಳು ಗುಂಡು ಓಡಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಹೆದರಿದಾಗ, "ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗೋಣ" ಎಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವವಳು ಅವಳು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಷಾದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವಳು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಮಂಜುಳೆ ಅವರ ಜಾತಿ ರಚನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ದಾಖಲೆಯು ಚಿತ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವಾಗಿದೆ. "ನಾನು ಈ ಜಾತಿ, ನೀನು ಆ ಜಾತಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಲುಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಕ್ತಿ ರಚನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸರಳ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಕೊಳಕು ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಚಿಕ್ ನಡುವೆ ಮಗು ಜನಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕು. ಮಗುವಿನ ನಡಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೌನ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಿಂದ ಎದ್ದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು. ಸ್ವತಃ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಮಂಜುಳೆ, ಆ ನೋವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. "ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಅವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಹೋರಾಟದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಈ ಮರಾಠಿ ಸಿನಿಮಾ 2016ರಲ್ಲಿಯೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು zee5 OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
