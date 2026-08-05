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ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಬಂಧನ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ: ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್‌ ಟಾಂಗ್‌

ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ...

Written ByKrishna N K
Published: Aug 05, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:02 PM IST
ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಬಂಧನ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ: ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್‌ ಟಾಂಗ್‌

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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