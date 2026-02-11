Mr bean Dating: 71 ವರ್ಷದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಡೇಟಿಂಗ್‌? ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್

Mia Khalifa and Mr bean dating: ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..ಇವರು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಗದವರೇ ಇಲ್ಲಾ ಇವರ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಫಿದಾ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು.
ಆದ್ರೀಗ 71ವರ್ಷದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಅವರು ನೀಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ..ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗಳೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ..
ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ತಾರೆ ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಫೋಟೋ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಟ ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ವಯಸ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ..ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಮಾಜಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯವು ಜಾಗತಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಯಸ್ಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 2015 ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ನ್ಹಬ್ನಲ್ಲಿ "ನಂಬರ್ 1 ಪೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ " ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾಗೆ 32 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರೋವನ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ 71 ವರ್ಷ ಇದ್ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು..ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಖುದ್ದು ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ನಾನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶತ ಮೂರ್ಖನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ಹೇನೆ ಅಂತಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಸಹ ಎಐ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.
