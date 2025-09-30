ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಡ್‌ ಆಕ್ಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

Mrunal Thakur: ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.. ಕೆಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಈಗ ಅವರನ್ನು ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಸರು.
ಕುಂಕುಮ ಭಾಗ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ತಂಗಿಯಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಾಗಿದ್ದು, 2014 ರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ "ವಿಟಿ ಥಂಡು" ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಮೃಣಾಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು "ಲವ್ ಸೋನಿಯಾ", "ಸೂಪರ್ 30" (ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ), ಮತ್ತು "ಜೆರ್ಸಿ" (ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ) ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.
2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಚಿತ್ರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರು ಹಾಯ್ ನನ್ನಾ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ, ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ಆಫರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಡೆಕಾಯ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
