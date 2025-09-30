English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಡ್‌ ಆಕ್ಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

Mrunal Thakur: ಸೈಡ್‌ ಆಕ್ಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 30, 2025, 09:14 AM IST
  • ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.
  • ಈಗ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
  • ಕುಂಕುಮ ಭಾಗ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ತಂಗಿಯಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

Trending Photos

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Kannada Bigg Boss
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
camera icon6
Symptoms Of Blocked Arteries
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
&quot;ಅಧ್ಯಕ್ಷ&quot;ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
camera icon6
Hebha Patel
"ಅಧ್ಯಕ್ಷ"ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon6
Mercury and Mars conjunction
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಡ್‌ ಆಕ್ಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

Mrunal Thakur: ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.. ಕೆಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಈಗ ಅವರನ್ನು ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಸರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೂ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ... ಆದರೆ 4700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

ಕುಂಕುಮ ಭಾಗ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ತಂಗಿಯಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಾಗಿದ್ದು, 2014 ರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ "ವಿಟಿ ಥಂಡು" ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಮೃಣಾಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು "ಲವ್ ಸೋನಿಯಾ", "ಸೂಪರ್ 30" (ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ), ಮತ್ತು "ಜೆರ್ಸಿ" (ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ) ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟು... ಕಿಚ್ಚನ ಎದುರೇ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ವಿಷ್ಯ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಚಿತ್ರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರು ಹಾಯ್ ನನ್ನಾ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ, ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ಆಫರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಡೆಕಾಯ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಯಸ್ಸು 52 ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ...

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Mrunal ThakurMrunal Thakur moviesMrunal Thakur newsMrunal Thakur filmsMrunal Thakur latest

Trending News