ಆ ನಟಿಯ ದೇಹ ಪುರುಷನ ದೇಹದಂತಿದೆ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌

Mrunal Thakur on Bipasha : ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸೀತಾರಾಮ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೌತ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಹಾಯ್ ನನ್ನಾ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೃಣಾಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಿವೇಕದಿಂದ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಅವಮಾನಿಸಲು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಮೋಜಿನ ಸಂದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು.. ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ : ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮೃಣಾಲ್ ಅವರು ಬಿಪಾಶಾ ಬಸುಗಿಂತ ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಪಾಶಾ ಪುರುಷನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ನಾನೇ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೃಣಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.