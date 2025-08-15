English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆ ನಟಿಯ ದೇಹ ಪುರುಷನ ದೇಹದಂತಿದೆ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌

Mrunal Thakur viral : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 15, 2025, 03:35 PM IST
    • ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌
    • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ
    • ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಕುರಿತು ಮೃಣಾಲ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ

ಆ ನಟಿಯ ದೇಹ ಪುರುಷನ ದೇಹದಂತಿದೆ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌

Mrunal Thakur on Bipasha : ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸೀತಾರಾಮ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೌತ್‌ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಹಾಯ್ ನನ್ನಾ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್‌ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೃಣಾಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್‌ ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್‌, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಬಂಧನ..!

19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಿವೇಕದಿಂದ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಅವಮಾನಿಸಲು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಮೋಜಿನ ಸಂದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು.. ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ : ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮೃಣಾಲ್ ಅವರು ಬಿಪಾಶಾ ಬಸುಗಿಂತ ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಪಾಶಾ ಪುರುಷನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ನಾನೇ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೃಣಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

