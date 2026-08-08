Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್‌..! ಕೊನೆಗೂ ಆ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್

ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್‌..! ಕೊನೆಗೂ ಆ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್

Yashasvi Jaiswal Mrunal Thakur : ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ನಡುವೆ ಸದಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಂಟಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಾರೆಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು, ನಂತರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ.  ಇದೀಗ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಜೋಡಿಯ ಹೆಸರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಯುವ ತಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 08, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:39 PM IST
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್‌..! ಕೊನೆಗೂ ಆ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್‌..! ಕೊನೆಗೂ ಆ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್
2
3
4
5