/ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್‌..! ಕೊನೆಗೂ ಆ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್

Mrunal Thakur boyfriend : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಫೆಯೊಂದರಿಂದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು.
ಸುಮಾರು 34 ವರ್ಷದ ಮೃಣಾಲ್ ಹಾಗೂ 24 ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ನಡುವೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದವು.
ಈ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. "ಬ್ರೋ.. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ಆಧಾರರಹಿತ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲವೇ? ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ (Views) ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ," ಎಂದು ಮೃಣಾಲ್ ಖಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಮೃಣಾಲ್ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಈ ಹಸಿಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಗಾಸಿಪ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.