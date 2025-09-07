English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ- ಆರ ಮಾಧವನ್‌ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಚೇಸ್' ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ..! ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕೂಲ್‌ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ 

MS Dhoni R Madhavan : ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅಭಿನಯನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ "ದಿ ಚೇಸ್‌". ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸನ್ ಬಾಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 7, 2025, 07:27 PM IST
    • ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅಭಿನಯನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ "ದಿ ಚೇಸ್‌".
    • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
    • ವಾಸನ್ ಬಾಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

First Look of The Chase : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಾಸನ್ ಬಾಲಾ ಅವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು 'ದಿ ಚೇಸ್'. ಧೋನಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದಿ ಚೇಸ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. "ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ, ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೃದಯದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ." ಎನ್ನುವ ಡೈಲಾಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಧೋನಿ ನಂತರ ಮಾಧವನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. 

ಟೀಸರ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ "ಮಾತು ಮುಗಿದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮಾಧವನ್ "ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ "ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ಟೈಟಲ್‌ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಂಡ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

 

ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಸಿನಿಮಾವೋ, ಸರಣಿಯೋ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ಚಿತ್ರವೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

