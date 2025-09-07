First Look of The Chase : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಾಸನ್ ಬಾಲಾ ಅವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು 'ದಿ ಚೇಸ್'. ಧೋನಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದಿ ಚೇಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. "ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ, ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೃದಯದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ." ಎನ್ನುವ ಡೈಲಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಧೋನಿ ನಂತರ ಮಾಧವನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ.
ಟೀಸರ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ "ಮಾತು ಮುಗಿದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮಾಧವನ್ "ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ "ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಸಿನಿಮಾವೋ, ಸರಣಿಯೋ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ಚಿತ್ರವೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.