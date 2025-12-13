English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ದಿಢೀರ್ ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಂದಿಗಿನ ಪೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ! ವೈರಲ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನೋಡಿ ಹೀಗೂ ಉಂಟಾ ಎಂದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್..‌

ದಿಢೀರ್ ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಂದಿಗಿನ ಪೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ! ವೈರಲ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನೋಡಿ ಹೀಗೂ ಉಂಟಾ ಎಂದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್..‌

Hrithik Roshan: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನ ಪತ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 13, 2025, 02:19 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ.
  • ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ.
  • ಹೃತಿಕ್ ಅವರ ಲುಕ್ 2006 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ರಿಶ್ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದ್ದು ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ದಿಢೀರ್ ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಂದಿಗಿನ ಪೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ! ವೈರಲ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನೋಡಿ ಹೀಗೂ ಉಂಟಾ ಎಂದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್..‌

Hrithik Roshan: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯದಿಂದ ಅವರು, ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1980 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಆಶಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಅವರು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2000 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

'ಕೋಯಿ ಮಿಲ್ ಗಯಾ', 'ಕೃಷ್ಣ' ಸರಣಿ, 'ಧೂಮ್ 2', 'ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್', 'ಜಿಂದಗಿ ನಾ ಮಿಲೇಗಿ ದೊಬಾರಾ', 'ಅಗ್ನಿಪಥ್', 'ವಾರ್' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೃತಿಕ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ "ವಾರ್ 2" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅವರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚು ಅಂದ್ರು.! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈಗ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಹೃತಿಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಫೋಟೋ ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅವರು 2000 ರಿಂದ 2006 ರವರೆಗಿನ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೃತಿಕ್ ಅವರ ಲುಕ್ 2006 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ರಿಶ್ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದ್ದು ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಶ್ 4 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಮದ್ಯೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಧೋನಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಗರ ದಾಟಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆದ ಪ್ರೀತಿ.. ವಿವಾಹಿತ ದುಬೈ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಡೇಟಿಂಗ್‌! ಮದುವೆಯೂ ಫಿಕ್ಸ್?

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

Hrithik RoshanBollywood star heroMS DhoniMS Dhoni wifesakhsi singh

