ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 'ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು' ಸಿನಿಮಾ: 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜು

2026ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವೋಪೇತ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿವೆ. ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
ಬಲರಾಮ ಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.
ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಸೇರಿ ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತನಾಮರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ನಾರಾಯಣ್, 50 ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ 51ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ʼಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳುʼ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸೋ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.
ಕೆ.ಎಂ. ಚೈನತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಫಿಲಂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಯರಾಂ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. 80ರ ದಶಕದ ಕಥೆಯಾಗಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವೇಣುರವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ.ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಲರಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಆನಂದ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ,ಆಶೀಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದ್ರ ದಂಡು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಈಗಾಗ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರತಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಸನ್ನಾಹದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಇರೋ ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದ್ರೆ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರಿಗೆ ಬರೋ ಖಚಿತ.