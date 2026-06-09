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ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಏನಿದು Sunny ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Actress Sunny Leone: ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸದ್ದುಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಂಕಷ್ಟವೊಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲೂ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 09, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:32 PM IST
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಏನಿದು Sunny ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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