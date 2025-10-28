English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್‌

ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್‌

Actress mumaith Khan: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 28, 2025, 07:41 PM IST
  • ನಟಿ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ "ಐಟಂ" ನೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

Trending Photos

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ
camera icon5
Sun Shukra Conjunction in Scorpio
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ
ಶುಕ್ರ-ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗ.. ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon6
Shukraditya Rajyoga
ಶುಕ್ರ-ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗ.. ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ8400 ರೂ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ
camera icon8
Gold Silver Price Today
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ8400 ರೂ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ
ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್.. ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಖರೀದಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ..
camera icon8
Gold price today
ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್.. ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಖರೀದಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ..
ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್‌

Mumaith Khan: ನಟಿ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮುಮೈತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಆದರೂ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮುಂಬೈನವರಾಗಿದ್ದು, ನಟಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನರ್ತಕಿಯಾಗಿಯೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ "ಐಟಂ" ನೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಪೌರ್ಣಮಿ ನಾಗಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿಯನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ವಿಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಂದಸಾಮಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಹಾಡಿದ 'ಎನ್ ಪೆರು ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ' ಹಾಡು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಿದೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ! ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಮಾರಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮದ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಾನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಮೈದ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇವತ್ತು ಹೊಸ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ? ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹಣ ಇದ್ರೂ ಸಾಲಲ್ಲ ಈಗ

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Mumaith KhanVijay movie actress Mumaith KhanVijay movie actress Mumaith Khan admits datingMumaith Khan admits dating four men at onceನಾನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ

Trending News