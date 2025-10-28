ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್‌

Mumaith Khan: ನಟಿ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮುಮೈತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಆದರೂ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮುಂಬೈನವರಾಗಿದ್ದು, ನಟಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನರ್ತಕಿಯಾಗಿಯೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ "ಐಟಂ" ನೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಪೌರ್ಣಮಿ ನಾಗಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿಯನ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ವಿಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಂದಸಾಮಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಹಾಡಿದ 'ಎನ್ ಪೆರು ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ' ಹಾಡು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಾನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಮೈದ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
