ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟ! ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದ ಆತ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..

Murali Mohan-sridevi: ಸೌಂದರ್ಯ ತಾರೆ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ, ದಿವಂಗತ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀದೇವಿ. ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ 54 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆ ಭಾಷೆಯ ಜನರು ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ರಾಣಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಇಮೇಜ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ದೇವತೆಯಂತೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು..
ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.. ಅವರ ವಿವಾಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಭೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಟಿಯ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ನಾಯಕ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಕಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು? ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಗೆ ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾದರು. ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಉದ್ಯಮಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ರಾಜಕೀಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗೆ ನೀಡದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೂಡ ಹಿಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ತಾಯಿ, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಈತನನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಅಳಿಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಅಂದರೆ, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.. ಎಂದು ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು..