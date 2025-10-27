English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟ! ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದ ಆತ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..

ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟ! ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದ ಆತ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..

Actress sridevi marriage proposal: ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಅಂತಹ ಸುಂದರ ತಾರೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನೋ ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 27, 2025, 05:06 PM IST
  • ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು
  • ಆದರೆ ಅವರ ವಿವಾಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಭೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು

Trending Photos

ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗ
camera icon5
Saturn Transit in Pisces
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗ
ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ದರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್!
camera icon6
Gold price drop in next 10 days
ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ದರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್!
&quot;ಆತ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ.. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ&quot;.. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
camera icon6
dolly singh
"ಆತ ನನ್ನ ಅಂಗಿಯೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ.. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದೆ".. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Hair Remedies
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟ! ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದ ಆತ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..

Murali Mohan-sridevi: ಸೌಂದರ್ಯ ತಾರೆ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ, ದಿವಂಗತ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀದೇವಿ. ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ 54 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಶ್ರೀದೇವಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆ ಭಾಷೆಯ ಜನರು ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ರಾಣಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಇಮೇಜ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ದೇವತೆಯಂತೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು..

ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.. ಅವರ ವಿವಾಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಭೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಟಿಯ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ನಾಯಕ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಕಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು? ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಗೆ ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ಆಕೆಯ ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾದರು. ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಉದ್ಯಮಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ರಾಜಕೀಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 

ಹೀಗೆ ನೀಡದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೂಡ ಹಿಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ತಾಯಿ, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್‌ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಈತನನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಅಳಿಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಅಂದರೆ, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.. ಎಂದು ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು.. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Murali MohanMurali Mohan interviewMurali Mohan’s rejectionSrideviSridevi marriage

Trending News