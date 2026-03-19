ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲ್ಲ..! ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೈಕೋನ ನೈಜ ಕರಾಳ ಕಥೆ ಇದು..

Must Watch movies list : ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ.. ಅವರು ಕಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ... ಅದರಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾತ್ರವು ಅವರ ನಟನಾ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.
ಒಬ್ಬ ಸರಣಿ ಹಂತಕನಾಗಿ, ಅದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರೆಯುವ 'ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ದಾಸ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಪೂರ್ತಿ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ದೇಹಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಕೊಲೆಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸುವ ಆ ನಿರ್ದಯಿ ಕ್ರೌರ್ಯವು ನೋಡುಗರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ..
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಸರಣಿ ಹಂತಕ 'ಸೈನೈಡ್' ಮೋಹನ್ನ ನೈಜ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮದುವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಸಿ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿ ನಂತರ ಸೈನೈಡ್ ನೀಡಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಆತನ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಘಟ್ಟ.. ನಟ ವಿನಾಯಗನ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮೀಯ ಮಾದರಿಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅವರ ನಟನೆ ಗಮನಾರ್ಹ..
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ.. OTT ಸೋನಿ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ...