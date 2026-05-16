Horror Movies on ott : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಸಿರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಂಬಂತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (Netflix) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ಸ್ಟೀಫನ್' (Stephen) ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಟಿಟಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
Psycho thriller movies : 2 ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೀಟಿನ ತುದಿಗೆ ತಂದು ಕೂರಿಸುವ ರೋಮಾಂಚಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ನೆರೆರಾಜ್ಯ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಭೀಕರ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಸರಣಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ 'ಸ್ಟೀಫನ್ ಜಬರಾಜ್' ಎಂಬ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸುತ್ತ ಇಡೀ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೈಮ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಕೊಲೆಗಾರನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಂದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ತನ್ನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಶರಣಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಈ ಭೀಕರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಆತನ ಹಿಂದಿರುವ ಕರಾಳ ಭೂತಕಾಲವೇನು? ಆತ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಶರಣಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬ ಹತ್ತಾರು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 'ಕರಿ ಅಂಡ್ ಸೈನೈಡ್', 'ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ದಿ ದೆಹಲಿ ಫೈಲ್ಸ್' ನಂತಹ ನೈಜ ಅಪರಾಧ ಆಧಾರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಥುನ್, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಅಪರಾಧ ಕಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಯ (Romance movie), ಹಾರರ್ (Horror movies), ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ (Suspense movies) ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ (Dark Comedy movies) ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಟಚ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಸ್ಟೀಫನ್' ಆಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಗೋಮತಿ ಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಹಾವಭಾವ, ಕ್ರೂರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿರುವ ಮೈಕೆಲ್ ತಂಗದುರೈ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.