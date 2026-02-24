English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ಹಾರರ್‌ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಆಗದೆ ಗಡಗಡ ನಡುಗಿದ ಜನ! OTTಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ..

Must watch free movies : ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಂತಹ ಭಯಾನಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಭಾಷೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಬ್‌ಟೈಟಲ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 24, 2026, 07:43 PM IST
    • ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತದೆ.
    • ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
    • ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯು ಆನಂದ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಾರರ್‌ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಆಗದೆ ಗಡಗಡ ನಡುಗಿದ ಜನ! OTTಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ..

Must watch horror movies : 'ಹನಿ' ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯು ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯು ಆನಂದ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ತನ್ನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಪತ್ನಿ ಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮೀರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಭಯಾನಕ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5 ಕಂಪನಿ, 2000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ.. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಟಿ..!

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಹಾರರ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮದನಪಲ್ಲಿಯಂತಹ ನೈಜ ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. 

ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಿವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು ದಿವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು 'ಸನ್ NXT' ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಿಂದ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

