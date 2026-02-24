Must watch horror movies : 'ಹನಿ' ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯು ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯು ಆನಂದ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ತನ್ನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಪತ್ನಿ ಲಲಿತಾ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮೀರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ಭಯಾನಕ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು..
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಹಾರರ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮದನಪಲ್ಲಿಯಂತಹ ನೈಜ ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ.
ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಿವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು ದಿವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು 'ಸನ್ NXT' ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಿಂದ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.