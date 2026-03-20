ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕದವರೇ ಇಲ್ಲ..! ಕಲ್ಲು ಹೃದಯವನ್ನೂ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್‌

Animal Movies : ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಯ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ, ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಸೇಡಿನ ಕಥೆ. ಅಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು..
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 'ಮೋತಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ 'ಬ್ರೌನಿ' ಎಂಬ ನಾಯಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಿದ್ದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆ ನಾಯಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ..! ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂದಲು...
ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನಾದ ರಾಮ್ (ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್) ವಿಲನ್ಗಳಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾದಾಗ, ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಅಳುವ ದೃಶ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದರು.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 1.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಚಿತ್ರ, ಭಾರತೀಯ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2.48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ 'ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್' ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬೌನ್ಸರ್ ಕಿರಿಕ್, ರಾಜಮೌಳಿ ತಂದೆಗೆ ಅವಮಾನ..? ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್-ಪ್ಯಾರೇಲಾಲ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಂತಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಓಟಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಾರವಾದರೆ, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿ ಜನ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.. ನೀವು ಸಹ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ..