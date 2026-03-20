ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕದವರೇ ಇಲ್ಲ..! ಕಲ್ಲು ಹೃದಯವನ್ನೂ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್‌

Must watch movies : ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1985ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ತೇರಿ ಮೆಹರ್ಬನಿಯಾ' (Teri Meherbaniyan) ಒಂದು..  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 20, 2026, 08:35 PM IST
Animal Movies : ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಯ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ, ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಸೇಡಿನ ಕಥೆ. ಅಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು.. 

ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 'ಮೋತಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ 'ಬ್ರೌನಿ' ಎಂಬ ನಾಯಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಿದ್ದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆ ನಾಯಿ. 

ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನಾದ ರಾಮ್ (ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್) ವಿಲನ್‌ಗಳಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾದಾಗ, ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಅಳುವ ದೃಶ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದರು.

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 1.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಚಿತ್ರ, ಭಾರತೀಯ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2.48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ 'ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್' ಹಿಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು.. 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್-ಪ್ಯಾರೇಲಾಲ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಂತಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಓಟಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಾರವಾದರೆ, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿ ಜನ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.. ನೀವು ಸಹ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

