ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿತ್ತು..! ಇಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತು ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ

Must Watch horror movies : 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು. ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದವು. ಬಲವಾದ ಕಥೆಗಳು, ಸ್ಫೋಟಕ ಆಕ್ಷನ್-ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವೆಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅದರ ಎರಡು ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗಳು ಬಂದವು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗವು 2028 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಆ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, 1999 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಕ್ಷನ್-ಸಾಹಸ 'ದಿ ಮಮ್ಮಿ'. ಇದು ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟೀಫನ್ ಸೋಮರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಫ್ರೇಸರ್, ರಾಚೆಲ್ ವೈಜ್, ಜಾನ್ ಹನ್ನಾ ಮತ್ತು ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ವೋಸ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಗರವಾದ ಹಮುನಾಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಪಾದ್ರಿ ಇಮ್ಹೋಟೆಪ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ..
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು $80 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 344 ಕೋಟಿ) ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಂದಾಜು $417-422 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 1800 ಕೋಟಿ) ಗಳಿಸಿತು. ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ IMDb ರೇಟಿಂಗ್ 7.1/10. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.