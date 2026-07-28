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40 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಜನ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ..! ಅಷ್ಟು ಭಯಾನಕ..


40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಇಂದಿಗೂ ಹಾರರ್‌ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಜನ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾದ ಈ ಫಿಲ್ಲಂ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 28, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:56 PM IST
40 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಜನ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ..! ಅಷ್ಟು ಭಯಾನಕ..

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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40 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಜನ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ..! ಅಷ್ಟು ಭಯಾನಕ..
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