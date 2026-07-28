/40 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಜನ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ..! ಅಷ್ಟು ಭಯಾನಕ..

Must Watch Horror movies : 1980ರ ದಶಕವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜು, ತಡರಾತ್ರಿಯ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಮತ್ತು ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೆವರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಜನರು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, 'ರಾಮ್ಸೆ ಸಹೋದರರು' ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಭಯಾನಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹಾರರ್ ಪ್ರಿಯರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿಯಾಗಿವೆ.
ತಡರಾತ್ರಿಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೆವ್ವದ ಮೇಕಪ್ : ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದು ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ನೈಜ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಹುತೇಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಾ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಓಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ತಾರಾಗಣವು ಈ ಸವಾಲನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
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ರಾಮ್ಸೆ ಸಹೋದರರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ 'ತಹ್ಖಾನಾ' : 1986ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ತಹ್ಖಾನಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಳಸಿ ರಾಮ್ಸೆ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್ ರಾಮ್ಸೆ ಜೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಹೇಮಂತ್ ಬಿರ್ಜೆ, ಆರತಿ ಗುಪ್ತಾ, ಕಮ್ರಾನ್ ರಿಜ್ವಿ, ಪುನೀತ್ ಇಸ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸಪ್ರು ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ಸಪ್ರು ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. 'ಪುರಾನಿ ಹವೇಲಿ' ಹಾಗೂ 'ಸಾಯಾ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಸಪ್ರು, ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಟಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಥೆ : ಠಾಕೂರ್ ಸುರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ತಹ್ಖಾನಾ', ಮಾಟಮಂತ್ರ ಕಲಿಯುವ ದುರ್ಜನ್ ಎಂಬ ದುಷ್ಟ ಮಗನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕೃತನಾದ ಆತ, ಸಾಧುವೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ (ತಹ್ಖಾನಾ) ಬಂದಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಟಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೇರ್ಪಡುವ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋವಿನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, 'ಶಂಸುದ್ದೀನ್' ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ದೆವ್ವದ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ : ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ. ಕೇವಲ ₹34 ಲಕ್ಷ (3.4 ಮಿಲಿಯನ್) ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ 'ತಹ್ಖಾನಾ', ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹72 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ₹97 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ ಆ ಯುಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. 80ರ ದಶಕದ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.