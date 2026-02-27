ಈ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ..! 1 ಗಂಟೆ 29 ನಿಮಿಷ.. ಜೀವ ಕೈಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 

Netflix must watch movies : ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಭಯಾನಕ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ.. ಅದುವೆ 'ಶಟರ್'. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಚಿತ್ರ 'ಶಟರ್'ನ ಅಧಿಕೃತ ರಿಮೇಕ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಹರ್ವಿನ್ ನೊವಿಯಾನೋ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕಥೆಯು ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳತಿ ಶಿಯಾ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಇವರ ಕಾರು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಡಾರ್ವಿನ್ ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ..
ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಡಾರ್ವಿನ್ ಜೀವನ ಅಕ್ಷರಶಃ ನರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಳಿಯ ಆಕೃತಿಯೊಂದು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಸಹಜವಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೇಹದ ತೂಕದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾನೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿದ್ದರೂ ಆತನಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕೈವಾಡವಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿಯಾ ಈ ನಿಗೂಢತೆಯ ಬೆನ್ನತ್ತಿದಾಗ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಾಂತರಗಳಿಗೆ ಲಿಲಿ ಎಂಬ ಯುವತಿಯ ಆತ್ಮ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಲಿ ಯಾರು? ಡಾರ್ವಿನ್ ಆಕೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯವೇನು? ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಗೂಢ ಸಾವುಗಳಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟ. ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷಿ. ಚಿತ್ರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಡುವುದು ಖಚಿತ. ನೀವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ 'ಶಟರ್' ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರಲಿ.