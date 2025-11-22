English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಗಂಡೆದೆ ಇರ್ಬೇಕು..! ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಡುತ್ತೆ.. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂದಂತಿರುತ್ತೆ ದೆವ್ವ

ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಗಂಡೆದೆ ಇರ್ಬೇಕು..! ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಡುತ್ತೆ.. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂದಂತಿರುತ್ತೆ ದೆವ್ವ

Must watch horror movies : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಷಃ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು.. ಯಾವುದು ಆ ಸಿನಿಮಾ? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 22, 2025, 05:12 PM IST
    • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
    • ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ.
    • ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಷಃ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ.

Trending Photos

ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
camera icon8
Gold
ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಸಿಗಲಿದೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು..
camera icon5
Gajakesari Yoga
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಸಿಗಲಿದೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು..
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon13
Lakshmi narayana Rajayoga
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಡಯೆಟ್‌, ಜಿಮ್‌ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ.. ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
camera icon5
Weight gain
ಡಯೆಟ್‌, ಜಿಮ್‌ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ.. ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಗಂಡೆದೆ ಇರ್ಬೇಕು..! ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಡುತ್ತೆ.. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂದಂತಿರುತ್ತೆ ದೆವ್ವ

Dies Irea Ott : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಣವ್ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್‌ ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಹೃದಯಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೌತ್‌ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ನಟ ಪ್ರಣವ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಹಾರರ್‌ ಸಿನಿ ರಸಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಣವ್‌ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಡೈಸ್ ಇರಿಯಾ' ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರ OTT ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ? ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಸಿಂಗರ್‌ ಸಾವು.. !

ಕಥೆಯ ಏನು? : ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಐಷಾರಾಮಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಮೇಣ, ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವವಿದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಉದ್ಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನನ್ನು ಕಾಡುವ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು..? ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ..? ಎಂಬುದೇ ಉಳಿದ ಕಥೆ. 

ಭೂತಕಾಲಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಂ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಪ್ರಣವ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಭಟ್, ಶಿನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೊ, ಗಿಬಿನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಎನ್‌ಒಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವದಂತಿ ನಡುವೆಯೇ ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ರೆಡಿಯಾದ ಪ್ರಭಾಸ್!‌ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ?

ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಕಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರದಂತಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೀಟಿನ ತುದಿಗೆ ತಂದು ಕೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 7.4/10 IMDb ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. OTT ರಿಲೀಸ್‌ಗಾಗಿ ಜನ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ತಂಡದಿಂದ ಅಥವಾ OTT ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ 20 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಹುಷಃ ಮುಂದಿನ ವಾರ OTT ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Horror MoviesMust watch moviesFree Moviesfree watch moviesonline free movies

Trending News