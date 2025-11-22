ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಗಂಡೆದೆ ಇರ್ಬೇಕು..! ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಡುತ್ತೆ.. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂದಂತಿರುತ್ತೆ ದೆವ್ವ

Dies Irea Ott : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಣವ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಹೃದಯಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೌತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ನಟ ಪ್ರಣವ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಹಾರರ್ ಸಿನಿ ರಸಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..
ಪ್ರಣವ್ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಡೈಸ್ ಇರಿಯಾ' ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರ OTT ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ? ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಕಥೆಯ ಏನು? : ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ, ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಐಷಾರಾಮಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಮೇಣ, ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವವಿದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಉದ್ಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನನ್ನು ಕಾಡುವ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು..? ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ..? ಎಂಬುದೇ ಉಳಿದ ಕಥೆ.
ಭೂತಕಾಲಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಯುಗಂ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಪ್ರಣವ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಭಟ್, ಶಿನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೊ, ಗಿಬಿನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಎನ್ಒಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಕಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರದಂತಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೀಟಿನ ತುದಿಗೆ ತಂದು ಕೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 7.4/10 IMDb ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. OTT ರಿಲೀಸ್ಗಾಗಿ ಜನ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ತಂಡದಿಂದ ಅಥವಾ OTT ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ 20 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಹುಷಃ ಮುಂದಿನ ವಾರ OTT ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.