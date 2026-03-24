ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲ.. ಹಗಲೊತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕು..! ಮೀಟರ್‌ ಬೇಕು ಗುರು ಮೀಟರ್‌

Free OTT movies : ಪ್ರಸ್ತುತ OTT ಯಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೊಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಷಃ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಈ ಸಿನಿಮಾವನನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ.. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಭಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸರಣಿಯು ಈಗ OTT ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು.. ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು 'ದಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಡೆಡ್' ಸರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ. 2010 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸರಣಿಯ ಕ್ರೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಸರಣಿಯ 11 ಸೀಸನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ.
ರಾಬರ್ಟ್ ಕಿರ್ಕ್ಮನ್ ಅವರ ಕಾಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸರಣಿಯು ಕೇವಲ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಡೆಯುವ ಶವಗಳ ಜಗತ್ತಿನ ರೋಚಕತೆ.. ಕಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಿಕ್ ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಕೋಮಾದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಭಯಾನಕ ವೈರಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಅವರು ದೆವ್ವಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಗರಗಳು ನಿರ್ಜನವಾಗಿವೆ, ನರಭಕ್ಷಕ ಮಾನವರು ಮಾತ್ರ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನರಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯಲು ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹಚರರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಯಾಣವೇ.. ಈ ಸರಣಿ ಕಥಾಹಂದರ..
'ದಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಡೆಡ್' ಸರಣಿಯು IMDb ನಲ್ಲಿ 8.1 ರ ದೊಡ್ಡ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮನ್ ರೀಡಸ್, ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಮೆಕ್ಬ್ರೈಡ್, ಲಾರೆನ್ ಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜೆಫ್ರಿ ಡೀನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ 177 ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.