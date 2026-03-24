English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲ.. ಹಗಲೊತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕು..! ಮೀಟರ್‌ ಬೇಕು ಗುರು ಮೀಟರ್‌

Must watch movie : ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ದೆವ್ವಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿನ ಸಂದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ.. ಇದೀಗ ಅಂತಹುದೇ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 24, 2026, 07:28 PM IST
Trending Photos

camera icon6
EPFO
camera icon7
camera icon6
ipl 2026 rcb tickets
camera icon6
White Hair Remedies
Free OTT movies : ಪ್ರಸ್ತುತ OTT ಯಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೊಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಷಃ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಈ ಸಿನಿಮಾವನನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ.. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಭಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸರಣಿಯು ಈಗ OTT ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು.. ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು 'ದಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಡೆಡ್' ಸರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ. 2010 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸರಣಿಯ ಕ್ರೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಸರಣಿಯ 11 ಸೀಸನ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ.  

ರಾಬರ್ಟ್ ಕಿರ್ಕ್‌ಮನ್ ಅವರ ಕಾಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸರಣಿಯು ಕೇವಲ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಡೆಯುವ ಶವಗಳ ಜಗತ್ತಿನ ರೋಚಕತೆ.. ಕಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಿಕ್ ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಕೋಮಾದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಭಯಾನಕ ವೈರಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಅವರು ದೆವ್ವಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಗರಗಳು ನಿರ್ಜನವಾಗಿವೆ, ನರಭಕ್ಷಕ ಮಾನವರು ಮಾತ್ರ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನರಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯಲು ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹಚರರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಯಾಣವೇ.. ಈ ಸರಣಿ ಕಥಾಹಂದರ..

'ದಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಡೆಡ್' ಸರಣಿಯು IMDb ನಲ್ಲಿ 8.1 ರ ದೊಡ್ಡ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಿರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮನ್ ರೀಡಸ್, ಮೆಲಿಸ್ಸಾ ಮೆಕ್‌ಬ್ರೈಡ್, ಲಾರೆನ್ ಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜೆಫ್ರಿ ಡೀನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ 177 ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News