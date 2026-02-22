ದೆವ್ವ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು..! ಆದ್ರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಧಮ್‌ ಇರ್ಬೇಕು..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Must Watch movie : ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ಯಾ..? ಆಗಿದ್ರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬರೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುವ ದೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.. ಯಾವುದು ಆ ಸಿನಿಮಾ..? ಬನ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 22, 2026, 04:30 PM IST
Must watch horror movies : ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರಾಮವಾಗಿ OTT ಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಾರರ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.  

ಹೌದು.. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ವೀಣಾ ಬಿಫೋರ್ 7 ಡೇಸ್. ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆದರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಟಾಪ್ 5 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಿತು. ಈ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 1 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳಿಗೂ ಆಂಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು: ತನಗಿಂತ 19 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲವ್  

ವೀಣಾ ಬಿಫೋರ್ 7 ಡೇಸ್ ಚಿತ್ರದ ನೈಜ ಕಥೆ :  ವೀಣಾ ಬಿಫೋರ್ 7 ಡೇಸ್ ಚಿತ್ರದ ನೈಜ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2016 ರಲ್ಲಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸಿರೆಬನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ 12 ಜನರು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಹಾಗು ಅವಳ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ವೀಣಾಳ ಆತ್ಮವು ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

