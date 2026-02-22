ದೆವ್ವ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು..! ಆದ್ರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಧಮ್‌ ಇರ್ಬೇಕು..

Must watch horror movies : ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರಾಮವಾಗಿ OTT ಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಾರರ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಹೌದು.. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ವೀಣಾ ಬಿಫೋರ್ 7 ಡೇಸ್. ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆದರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಟಾಪ್ 5 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಿತು. ಈ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 1 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ವೀಣಾ ಬಿಫೋರ್ 7 ಡೇಸ್ ಚಿತ್ರದ ನೈಜ ಕಥೆ : ವೀಣಾ ಬಿಫೋರ್ 7 ಡೇಸ್ ಚಿತ್ರದ ನೈಜ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2016 ರಲ್ಲಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸಿರೆಬನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ 12 ಜನರು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಹಾಗು ಅವಳ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ವೀಣಾಳ ಆತ್ಮವು ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು..