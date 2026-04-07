7.4 ರೇಟಿಂಗ್‌ ಇರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು ಪಕ್ಕಾ..!

Must watch movies : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂಪರ್‌ ಕ್ರೈಮ್‌ ಭಯಾನಕ ಚಿತ್ರವಿದೆ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 7, 2026, 08:34 PM IST
Crime Thriller movies : ಈ ವಾರ, ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂದಿದ್ದೇವೆ... ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಿಲ್ಲ. ಕಥೆಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ವಿಲನ್‌... ಯಾವುದು ಆ ಸಿನಿಮಾ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಯಸ್‌.. ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಾಡ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ.. ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಇದು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು.. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ತೆರೆಕಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ OTT ಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ರಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯ OTT ಕಂಪನಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜಸ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ OTT ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು IMDb ಯಲ್ಲಿ 7.4 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲವ್ ರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಅಂಕುರ್ ಗಾರ್ಗ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ.. ಇಡೀ ಚಿತ್ರವು ಜೈಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶಂಭುನಾಥ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಶಿವಪುರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಮಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಂಭುನಾಥ್ ತನ್ನ ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಅವರ ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ.. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಹೊರಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅದೇ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ, ಮುಂಜು ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತಾನು ಮಾಡದ ಎರಡು ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕ್ರಮೇಣ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಾಸಕರ ಸಹೋದರ ಕೇಶವ್ ಜೈಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕೈದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದಿನ ಕೇಶವ್ ಬ್ಯಾರಕ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವು ರೋಚಕ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ...

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

