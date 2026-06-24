Dridam Movie ott : ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ನಾಯಕ ಶೇನ್ ನಿಗಮ್. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶೇನ್ ನಿಗಮ್, ಇದುವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಶೈಲಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಖಾಕಿ ತೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್ರದದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಡುಕೋಪದ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರವು ಕೇರಳದ ಇಡುಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಕುಳಿನಿಲಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ನಾಯಕ ಶೇನ್ ನಿಗಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಠಾಣೆಗೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಇವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಶೇನ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ವಾರ ಹಳೆಯದಾದ ಅಪರಿಚಿತ ಪುರುಷನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದರೋಡೆ ನಡೆದು, ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಕಳವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಲೆಯೂ ನಡೆದು ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ ಜಟಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಹಂತಕರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ನಿಗೂಢ ಸಂಚು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಯಕ ತನ್ನ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬೇಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಚಿತ್ರದ ರೋಚಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರಾಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಇ೪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರೀರಾಕ್ ಸಾಜಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈಗ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.