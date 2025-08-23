English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

5 ಜನ ಗಂಡಂದಿರು, ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನರಕ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯನ್ನ..! ಇದು ದುರಂತ 

Must Watch movies : ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕಥಾ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ತನ್ನ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 23, 2025, 06:12 PM IST
    • ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
    • ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
    • ತನ್ನ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

Entertainment news : ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಇನ್ನೂ.. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದಿಟ್ಟ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಎ ನೇಷನ್ ವಿಥೌಟ್ ವುಮೆನ್'. 

ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 2003 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮನೀಶ್ ಝಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಯೂಷ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಸುಧೀರ್ ಪಾಂಡೆ, ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ಝಾ ಮುಂತಾದ ತಾರೆಯರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಬಿಹಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಚಿತ್ರವು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೂ ಉಳಿಯದ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಹೇಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಭಾಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. 

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಸಹ್ಯಕರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಐದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ.. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಐದು ಗಂಡಸರ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ.

ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಕಲ್ಕಿ, 5 ಜನರ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಈಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಳ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅವಳು ತನ್ನ ಐದು ಜನ ಗಂಡಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೂಡ ಕಲ್ಕಿಯ ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಚಿತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

