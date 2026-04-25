  • ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಈ TOP 6 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಡಿ..! ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ..

ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಈ TOP 6 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಡಿ..! ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ..

Must Watch Romantic movies : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ OTT ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕ್ರೈಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಣಯ ಭರಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಪೈಕಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ.. ಅವು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 25, 2026, 06:07 PM IST
Must Watch movies : OTT ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ವಯಸ್ಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಟೂನ್‌ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದ. ಈ ಪೈಕಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೂರವಿಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ..

ದಿ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರ್ (The Boy Next Door) : ಇದು ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ನೆರೆಮನೆಯ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ನಡವಳಿಕೆ ಮುಂದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವಳು ಆತನಿಂದ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ. ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.. 

ಅನ್‌ಫೇಯ್ತ್‌ಫುಲ್ (Unfaithful) : ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪರಪುರುಷನ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ರೋಮಾಂಚಕ ತಿರುವು. ಡಿಸ್ನಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು..

ದಿ ರೀಡರ್ (The Reader) : 'ಟೈಟಾನಿಕ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಕೇಟ್ ವಿನ್ಸ್ಲೆಟ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ. 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುವ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯ ನೋವಿನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ (Deep Water) : ಬೆನ್ ಅಫ್ಲೆಕ್ ಮತ್ತು ಅನಾ ಡಿ ಅರ್ಮಾಸ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೇರೆ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು ನಾಯಕನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವನು ಆ ಪುರುಷರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದು..  

ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಯು (The Idea of You) : 40 ವರ್ಷದ ಒಂಟಿ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ 20 ವರ್ಷದ ಪಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.  

ಲೇಡಿ ಚಾಟರ್ಲಿಸ್ ಲವರ್ (Lady Chatterley's Lover) : ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಪತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೇಡಿ ಚಾಟರ್ಲಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ವಂಶೋದ್ಧಾರಕನಿಗಾಗಿ ಪತಿಯೇ ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಲೇಡಿ ಚಾಟರ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ತೋಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಗಾಢವಾದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

