ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಡಬಲ್‌ ಗುಂಡಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು..! ಆದ್ರೆ, ನೋಡುವಾಗ ಅನಾಹುತಗಳಾದ್ರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ

Horror movies : ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಆದರೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ.. ಎಚ್ಚರ..! ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ..
ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಹಂದರವೇನು? : 2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ "ಟಾಕ್ ಟು ಮಿ" ಚಿತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೆವ್ವದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಬಂಗಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕುವ ಕೆಲವು ಯುವಕರ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಕೈ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು "Talk to me" ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ "ಆಟ" ಮುಂದೆ ಎಂತಹ ಭೀಕರ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರದ ಅಸಲಿ ರೋಚಕತೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು? : ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಈ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು IMDB ಯಲ್ಲಿ 7.1 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಆ ಭಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ನೀವು ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಹೆದರುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಹಾರರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿವೆ.. ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ.!