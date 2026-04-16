ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೂ ಬೆವರು ತರಿಸೋ ಸಿನಿಮಾ..! ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

Thriller movies : ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳು OTTಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ...
ರಮಣ್ ರಾಘವ್ 2.0 : ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಿಯರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ರಮಣ್ ರಾಘವ್ 2.0' 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಜನತೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಾರನ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕಥೆ. ರಮಣ್ ಎಂಬ ಕ್ರೂರಿ ಕೊಲೆಗಾರ ಮತ್ತು ರಾಘವನ್ ಎಂಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಡುವಿನ ಕಥಾಹಂದರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಚಿತ್ರದ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜೀ5 (Zee5) ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷ್ಣು, ಅಂಬರೀಶ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದ್ದ ಈ ನಟ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾರೆ..
ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ : ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ 'ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ' ಸೂಕ್ತ ಸಿನಿಮಾ. 1970ರ ದಶಕದ ಮುಂಬೈನ ಡಾನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ಪವರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೆಟ್ಸ್. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಗುರ್ಗಾಂವ್ : ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ 'ಗುರ್ಗಾಂವ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಕುಟುಂಬದ ಕರಾಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.