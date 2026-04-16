  • ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೂ ಬೆವರು ತರಿಸೋ ಸಿನಿಮಾ..! ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೂ ಬೆವರು ತರಿಸೋ ಸಿನಿಮಾ..! ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

Must watch movies : ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಬ್ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, OTT ಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 16, 2026, 11:31 AM IST
    • ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಬ್ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
    • ಜನರು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • OTT ಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ..

ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೂ ಬೆವರು ತರಿಸೋ ಸಿನಿಮಾ..! ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ

Thriller movies : ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವೆಬ್‌ ಸೀರೀಸ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳು OTTಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ...  

ರಮಣ್‌ ರಾಘವ್‌ 2.0 : ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಿಯರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ರಮಣ್ ರಾಘವ್ 2.0' 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಜನತೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಾರನ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕಥೆ. ರಮಣ್ ಎಂಬ ಕ್ರೂರಿ ಕೊಲೆಗಾರ ಮತ್ತು ರಾಘವನ್ ಎಂಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಡುವಿನ ಕಥಾಹಂದರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಚಿತ್ರದ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜೀ5 (Zee5) ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು.

ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ : ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ 'ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ' ಸೂಕ್ತ ಸಿನಿಮಾ. 1970ರ ದಶಕದ ಮುಂಬೈನ ಡಾನ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ಪವರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೆಟ್ಸ್‌. ಈ ಚಿತ್ರವು ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಗುರ್ಗಾಂವ್ : ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ 'ಗುರ್ಗಾಂವ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಕುಟುಂಬದ ಕರಾಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

