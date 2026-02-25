English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕುಚುಕು ಗೆಳೆಯನನ್ನೇ ಅನ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ರಘು..! ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕುಚುಕು ಗೆಳೆಯನನ್ನೇ ಅನ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ರಘು..! ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

Gilli Nata Mutant Raghu : ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಘು ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾರಹಣೆಯಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಘು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರುವುದು.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದೇನು.. ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಷಯವೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 25, 2026, 11:12 AM IST
    • ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಘು ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
    • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಘು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದೇನು.. ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಷಯವೇನು..?

ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕುಚುಕು ಗೆಳೆಯನನ್ನೇ ಅನ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ರಘು..! ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

Mutant Raghu-Gilli Nata : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಕ್ರೇಜ್‌ಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಫಿದಾ ಆಗಿತ್ತು. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಟಿಆರ್‌ಪಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಈ ಶೋ ಮುಗಿದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಇದರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹವಾ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 'ಮ್ಯೂಟಂಟ್' ರಘು ನಡುವೆ ಈಗ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರ ನಡುವೆ ಮುನಿಸು ಬಂದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾರಣೆಯಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಘು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ,

ಹೌದು.. ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಘು, ಈಗ ದಿಢೀರನೆ ಅವರನ್ನು ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ರಘು ಅಕೌಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ರಘು ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ 'ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್' ಶುರುವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ರಘು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಗಾಳಿಯಂತೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಮೂವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರುವುದು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಘು ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲ್ಲ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

