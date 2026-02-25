Mutant Raghu-Gilli Nata : ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಫಿದಾ ಆಗಿತ್ತು. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಟಿಆರ್ಪಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಈ ಶೋ ಮುಗಿದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಇದರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹವಾ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 'ಮ್ಯೂಟಂಟ್' ರಘು ನಡುವೆ ಈಗ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರ ನಡುವೆ ಮುನಿಸು ಬಂದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾರಣೆಯಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಘು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಘು, ಈಗ ದಿಢೀರನೆ ಅವರನ್ನು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ರಘು ಅಕೌಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ರಘು ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ 'ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್' ಶುರುವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ರಘು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಗಾಳಿಯಂತೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಮೂವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರುವುದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಘು ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲ್ಲ..