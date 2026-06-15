ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಲವರನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸುರಭಿ ಜ್ಯೋತಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸುರಭಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಸುಮಿತ್ ಸೂರಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 13ರಂದು ಸುರಭಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದಂಪತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
“ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ದೇವತೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿವೆ” ಎಂದು ಸುರಭಿ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲದ ಸುರಭಿ ಜ್ಯೋತಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ‘ಕಬೂಲ್ ಹೈ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ‘ನಾಗಿನ್ 3’, ‘ಇಶ್ಕ್ಬಾಜ್’, ‘ಯೇ ಜಾದು ಹೈ ಜಿನ್ ಕಾ’, ‘ಕೋಯಿ ಲೌಟ್ ಕೆ ಆಯಾ ಹೈ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮನೆಮಾತಾದರು.
ಕಿರುತೆರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಜಾಬಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುರಭಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ’ಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತನದ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿರುವ ಸುರಭಿ ಜ್ಯೋತಿ, 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಮಿತ್ ಸೂರಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವರ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಸುರಭಿ ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕುಟುಂಬದವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ಪೋಷಕರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ನಟಿ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ವಿಂಗೇಟ್, ಹೀನಾ ಖಾನ್, ಅವಿಕಾ ಗೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಿರುತೆರೆ ತಾರೆಯರು ಸುರಭಿ ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.