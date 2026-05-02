'ನಾಗಿಣಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಸೀರಿಯಲ್. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಾಗಿಣಿ ಧಾರಾವಹಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಇದು ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನಾಗಿಣಿ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಿಂದಲೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ತೆಲುಗು 'ನಾಗಿಣಿ 7' ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್ ಸಹ ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್ ತಾವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಾವು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಭಯ ಅವರನ್ನೇಕೆ ಕಾಡಿತ್ತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೂರದರ್ಶನ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲರು.
ನಾಗಿಣಿ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಸರಣಿಯು ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ 'ನಾಗಿಣಿ 7' ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು.
ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಭೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಈ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಭಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ಅವರನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿತು ಎಂದು ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 'ನಾಗಿಣಿ 7' ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಅನುಭವ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದರು. ಬಳಿಕ ತಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ತಾನು ಭಯ ಭೀತರಾದರು ಎಂದು ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಭಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತಂತೆ. ಆಗ ಅವರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸೇವಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿ ನಟಿ ಕನಿಕಾ ಮಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
