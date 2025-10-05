English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅನ್ಯಧರ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಈ ನಟಿ! ದುರಾದೃಷ್ಟದಿಂದ ಮರೆಯಾದ ನಿಜ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಖಾಯಿಲೆ

nafisa ali: ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 5, 2025, 10:47 AM IST
  • ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಈಜುಗಾರ್ತಿ
  • 1972 ರಿಂದ 1974 ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.

Trending Photos

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಯಾರು? ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
camera icon5
Bigg Boss Kannada Season 12
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಯಾರು? ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!
camera icon6
Healthy Heart
ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!
2025ರ ಕೊನೆಯ 3 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon5
Baba Vanga
2025ರ ಕೊನೆಯ 3 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳುಗಳು
camera icon6
Benefits of Garlic
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿಸುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಎಸಳುಗಳು
ಅನ್ಯಧರ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಈ ನಟಿ! ದುರಾದೃಷ್ಟದಿಂದ ಮರೆಯಾದ ನಿಜ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಖಾಯಿಲೆ

nafisa ali: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಸುಲಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಫೀಸಾ ಅಲಿ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ — ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನಫೀಸಾ ಅಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಚಲನಚಿತ್ರದಂತೆಯೇ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಈಜುಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 1972 ರಿಂದ 1974 ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, 1976ರಲ್ಲಿ ಅವರು “ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಿ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK 12: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಬಿಗ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌.. ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ 5 ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ! ಯಾರೆಂಬುದೇ ಅಚ್ಚರಿ..

ನಫೀಸಾ ಅವರ ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರವೇಶವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಶಶಿ ಕಪೂರ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ “ಜುನೂನ್” ಚಿತ್ರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಚಿತ್ರವು ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು, ನಫೀಸಾಗೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತಡೆಯಿತು. ನಟಿ ಸ್ವತಃ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದರು, “ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗಿಯರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಲೆಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿಸಿತು.”

ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ನಫೀಸಾ ಅಲಿ ಸಿಖ್ ಪೋಲೋ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕರ್ನಲ್ ರವೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಧಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ನಫೀಸಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ರವೀಂದರ್ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದವರು. ಈ ಧರ್ಮಭೇದದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ನಡುವೆ 14 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಆದರೆ ನಫೀಸಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು — 2018ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತರಾದರು. ಆದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಅವರು ಹಂತ 4 ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಆ ಸುಖ ಸಿಗಲಿಲ್ಲʼ.. ದಾಂಪತ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ನಫೀಸಾ ಅಲಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಯೋಧೆಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Nafisa Alihusband namenafisa ali stage 4 cancernafisa ali cancernafisa ali movies

Trending News