  • ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಂದೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರಾ ನಾಗಚೈತನ್ಯ!?

sobhita dhulipala Nag chaitanya: ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 15, 2025, 03:58 PM IST
  • ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು
  • ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೈತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು

sobhita dhulipala: ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ... ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. `ಜೋಶ್` ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ʼಈ ಮಾಯಾ ಚೆಸಾವೆʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವರು ಮತ್ತೇ ಸ್ಯಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ನಂತರ 2017 ರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ-ಚೈ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಮದುವೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸಮಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.

ಇದನ್ನೂಓದಿ-ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧ! ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಹೀರೋಯಿನ್‌..  

ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೈತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ಶೋಭಿತಾ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ "ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಹೌದು ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ.. 

 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Naga Chaitanya Sobhita Dhulipala babyನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಸೋಭಿತಾ ಬೇಬಿಸೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಳ ಗರ್ಭಿಣಿಚೈತು ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಂತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆSobhita Dhulipala pregnant

