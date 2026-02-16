ರಶ್ಮಿಕಾ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲ.. ಕನ್ನಡದ ʼಈʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್! ಯಾರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Naga Chaitanya Rukmini Vasanth : ಅಕ್ಕಿನೇನಿಯ ಯುವ ರಾಜ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಥಂಡೆಲ್' ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳ ನಂತರ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಇದು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
'ಬೆದುರು ಲಂಕಾ 2012' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್, ಈ ಬಾರಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಚಿತ್ರವು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯಗೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ.. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ 'ವಿರೂಪಾಕ್ಷ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವರ್ಮಾ ದಂಡು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವೃಷಕರ್ಮ' ಎಂಬ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.
